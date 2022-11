Prazo para inscrição em concurso da PMBA é prorrogado

O Governo da Bahia prorrogou o prazo de inscrição do concurso público para preenchimento de duas mil vagas de soldado da Polícia Militar e outras 500 para soldado do Corpo de Bombeiros. Com o novo prazo, as inscrições podem ser feitas até o dia 16 deste mês, no site da Fundação Carlos Chagas, organizadora do certame. Os interessados devem ficar atentos ao horário limite para o pagamento da taxa de inscrição, que só poderá ser feito até às 16 horas do dia 16 de novembro. O aviso da prorrogação foi publicado no Portal do Servidor (www.portaldoservidor.ba.gov.br) e no site da Fundação Carlos Chagas.

Para concorrer as vagas, o candidato tem que possuir 2º grau completo ou formação técnico profissionalizante (nível médio) em uma instituição reconhecida pela Ministério da Educação, além de outros pré-requisitos descritos no Edital do certame. O concurso público para seleção de candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros será em duas etapas relacionadas (provas objetivas e discursivas).

Os candidatos receberão o cartão informativo por e-mail, no endereço eletrônico informado no ato da inscrição, contendo ao local, data e horário para realização das provas. Caso o candidato não receba o cartão informativo até o terceiro dia que antecede a aplicação das provas ou existindo dúvidas deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC) da Fundação Carlos Chagas.

