Prazo prorrogado para Edital de Apoio às Agroindústrias Dinâmicas na Bahia

Boas notícias para as associações e cooperativas de agricultura familiar da Bahia! O prazo para inscrição no edital de apoio às agroindústrias Dinâmicas foi prorrogado até o dia 22 de julho de 2024. Esta é uma oportunidade imperdível para fortalecer e expandir seu empreendimento com o apoio financeiro e técnico oferecido pelo Governo do Estado, por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR).

O Edital para Organizações Produtivas Dinâmicas busca selecionar até 90 propostas de agroindústrias que já possuem uma certa maturidade na gestão de negócios e acesso a mercados, mas que precisam de melhorias para aumentar a comercialização de seus produtos. Com a prorrogação do prazo, as organizações têm mais tempo para preparar e submeter suas inscrições, aproveitando a chance de contratar profissionais especializados em assessoria técnica e apoio à gestão e acesso a mercado.

Estes especialistas irão implementar ou aprimorar modelos de gestão participativa, envolvendo todos os cooperados para resolver desafios de produção, gestão e acesso a mercados.

Paralelamente, o Edital para Organizações Produtivas Ativas, que visa agroindústrias em estágios embrionários ou intermediários de desenvolvimento, permanece com inscrições abertas até o dia 22 de julho de 2024. Este edital pretende selecionar cerca de 320 organizações produtivas que enfrentam fragilidades na gestão e possuem ações mercadológicas incipientes.

O objetivo é promover avanços na produção, produtividade e acesso ao mercado, oferecendo suporte de profissionais especializados.

Jeandro Ribeiro, diretor-presidente da CAR, enfatiza a abrangência dos benefícios oferecidos por estes editais: “Vamos ofertar 516 profissionais para a gestão dessas agroindústrias, além de um pacote de serviços e soluções como sistemas de gestão, treinamento e formação para gestores, assistência técnica e extensão rural.”

Podem participar dos editais as Organizações Produtivas (associações e cooperativas) da Agricultura Familiar que já possuem uma agroindústria com no mínimo dois anos de existência, em implantação ou operação, e que precisam qualificar ou ampliar sua capacidade de gestão, produção e acesso a mercados para seus produtos.

Informações e Foto: ASCOM/GOVBA Os interessados devem acessar o site www.car.ba.gov.br para encontrar os editais completos e as instruções para inscrição. Esta é uma chance de ouro para fortalecer sua agroindústria familiar e conquistar novos mercados, com o respaldo de uma assistência técnica de alta qualidade e um sólido apoio financeiro. Para mais informações ou dúvidas, os interessados podem enviar um e-mail para bahiaqueproduzealimenta@car.ba.gov.br ou entrar em contato pelo WhatsApp: (71) 98312-2626.

