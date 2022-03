Pré-Candidato a Deputado estadual, Patrick Lopes irá apoiar o PT na Bahia

O prefeito de Jitaúna está decidido a deixar o cargo para disputar candidatura a deputado estadual nas eleições 2022. Patrick Lopes, por telefone, confirmou ao BMFrahm o que vinha sendo ventilado nos meios políticos.

Com a ruptura de Leão com o Governo do Estado, ele pediu desfiliação do PP e marchará com Rui Costa, tendo inclusive declarado apoio a candidatura de Jerônimo, do PT, a governador.

Perguntado sobre qual legenda partidária irá se abrigar, Patrick revelou que irá se filiar ao Avante, presidido na Bahia pelo Pastor Sargento Isidório: ”Estarei me reunindo com Leão para agradecer a ele, pois sou grato por o carinho e apoio durante o tempo da nossa relação, como também já comuniquei ao meu amigo Zé Cocá, de que irei trilhar novos caminhos. A vida é feita de oportunidades e você precisa aproveitar aquelas que você tiver. Então, estou tendo o apoio do governador Rui Costa, do meu grupo e das pessoas que confiam no meu trabalho para encarar um novo desafio e vida que segue”, justificou. Informações do Blog Marcos Frahm

