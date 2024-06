Pré-candidato a prefeito de Manoel Vitorino Vinícius Costa anuncia vereador Landinho como pré-candidato a vice-prefeito e notícia sacode cidade

Na noite desta quinta-feira (6), o pré-candidato a prefeito de Manoel Vitorino, Vinícius Costa, apresentou oficialmente o nome do pré-candidato a vice-prefeito do projeto político que ele pretende disputar a eleição: o escolhido foi o vereador Landinho, com mais de 28 anos de vida pública e 7 mandatos consecutivos dedicados, principalmente, à região do distrito de Catingal e outras localidades da Zona Rural do município.

O anúncio, que foi comemorado nas ruas do município, com fogos de artifício e muita alegria pela maioria da população e apoiadores, contou com a presença dos vereadores aliados ao projeto e demais lideranças locais, com destaque ao Jairo Espírito Santo, um dos articuladores que contribuíram para a indicação de Landinho ao projeto. Durante seu discurso, o pré-candidato, Vinícius Costa, falou sobre a importância da união do grupo e que pretende fazer uma mudança revolucionária na cidade, que há cerca de oito anos vem passando por grandes dificuldades, tanto no âmbito econômico quanto nas questões de infraestrutura, com gigantesca deficiência em diversos setores, como pavimentação, recuperação de estradas rurais, ausência de incentivos à agricultura familiar, entre outros índices negativos.

“Ninguém muda o cenário triste e negativo de uma cidade sozinho. Por isso, agradeço ao meu amigo Jairo, por ter tomado uma decisão tão importante como essa e ao meu amigo e vereador Landinho, que chega trazendo sua experiência e sua vontade de fazer as mudanças necessárias e urgentes para que Manoel Vitorino volte a crescer e a se desenvolver. Sabemos que não será fácil, mas com fé em Deus e muito trabalho, temos certeza de que conseguiremos avançar”, disse o pré-candidato Vinícius Costa.

Comentários no Facebook:

Comentários