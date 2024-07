Pré-candidato Betão, apoiado por Hassan lidera pesquisa em Apuarema

Pré-candidato a prefeito do município baiano de Apuarema, o professor Roberto Amorim (Betão) lidera as intenções de votos, preferido por 51% dos eleitores, conforme pesquisa realizada pelo instituto Foc Service Ltda / Lovisky, registrada no Tribunal Regional Eleitoral-Bahia e divulgada nesta terça-feira (23). O deputado municipalista Hassan (PP) recebeu a notícia com satisfação e disse que “tenho certeza de que, se eleito for, o professor Beto fará com que Apuarema reencontre o caminho do desenvolvimento e do bem-estar de sua população”.

De acordo com a pesquisa, realizada entre os dias 10 e 11 deste mês de julho Betão soma 51% das intenções de votos, contra 38% de Rogério Costa, atual prefeito. O levantamento mostra que Roberto Amorim lidera em todos os cenários, contra Rogério e contra o ex-prefeito Washington Novaes. A pesquisa ouviu 399 pessoas durante dois dias, em uma entrevista que reuniu 11 perguntas. Os entrevistados foram ouvidos na sede e zonas rurais de Novo Horizonte, Serra dos Caetanos, Estivado e Baixa da Areia.

