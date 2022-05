Preço da Hora Bahia ajuda a encontrar os melhores preços do Dia das Mães

Os consumidores baianos não precisam sair de casa para economizar neste Dia das Mães. Com o aplicativo Preço da Hora Bahia, que toma por base as informações extraídas das notas fiscais eletrônicas armazenadas na Secretaria da Fazenda (Sefaz-Ba), é possível pesquisar os melhores preços de mais de 500 mil produtos à venda no varejo baiano, como opções de presentes para as mães e os ingredientes para preparar aquele almoço especial do próximo domingo.

Uma simples busca feita no aplicativo disponível para Android e IOS, ou no site precodahora.ba.gov.br , permite verificar os preços dos produtos desejados nos estabelecimentos mais próximos em um raio de até 30 Km. Ao digitar, por exemplo, “celular”, é possível comparar os preços das diferentes marcas deste item, o histórico de preços e dia e hora em que ocorreu a última venda deste produto. Na pesquisa, o consumidor também encontra o telefone para contato e a rota para chegar até o local.

A pesquisa por um smartphone de mesmo modelo apontou uma diferença de até R$ 200 de um estabelecimento para outro. Por isso, destaca o auditor fiscal da Gerência de Sistemas da Sefaz-Ba, Felipe Abreu, vale a pena consultar o Preço da Hora antes de realizar a compra.

“Sem precisar sair de casa, o usuário pode encontrar os melhores preços dos produtos que deseja e verificar os estabelecimentos mais próximos de sua residência. Desta forma, economiza tempo e dinheiro, pois já vai para as lojas que estão com os valores mais em conta”, afirma Abreu.

Lançado em abril de 2020 pelo Governo do Estado, por meio da Sefaz-Ba, o Preço da Hora Bahia possui mais de 477 mil downloads efetuados em smartphones e um pico 92,8 mil usuários mensais. Além da consulta em lojas e supermercados, o app também inclui a pesquisa de medicamentos e combustíveis. Informações e Foto: ASCOM/Sefaz-Ba

