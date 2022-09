Preço da Hora Bahia ajuda economizar na compra de itens para o caruru

Setembro é a época dos tradicionais carurus, e, para quem pretende preparar a iguaria para receber amigos e familiares, nada melhor do que economizar encontrando as melhores promoções, não é mesmo? Para esta missão, o melhor aliado é o aplicativo Preço da Hora Bahia. Com o aplicativo, é possível pesquisar o melhor preço para itens desta refeição típica, como quiabo, azeite de dendê, frango e leite de coco, entre mais de 500 mil produtos comercializados em toda a Bahia, sem sair de casa.



Ao digitar “quiabo kg” na barra de pesquisas localizada na página inicial do app, com uma rápida busca, é possível encontrar uma diferença de R$ 8,24 no valor deste item entre um estabelecimento e outro. Se a busca for por “coxa e sobrecoxa 1kg”, a disparidade pode chegar a R$ 7,21. A consulta por “azeite de dendê 200 ml” revela que a variação de preços, considerando uma mesma marca, chega a R$ 1,89 de diferença. Já a pesquisa por “leite de coco 200 ml” de uma marca específica mostra uma distinção de R$ 1,42 entre o maior e o menor preço listados.



E ainda pode ficar mais fácil: o Preço da Hora permite a criação de listas de compras e a cotação de todos os itens e das quantidades desejadas de uma vez só. Assim, é possível saber em que estabelecimento encontrar todos os ingredientes do caruru, com o menor preço.



Nos resultados da pesquisa o usuário pode ver ainda o dia e a hora em que ocorreu a venda daquele produto àquele preço, além do telefone e rota para se chegar ao estabelecimento onde ela está à venda. Por isso, antes de sair de casa, vale a pena consultar o Preço da Hora Bahia para saber em quais estabelecimentos perto de casa estão com os melhores preços.



O app pode ser baixado gratuitamente em dispositivos móveis na Apple Store e na Google Play Store, e também está disponível no site precodahora.ba.gov.bR

Além de consultar itens comercializados por supermercados e lojas, o Preço da Hora Bahia também permite comparar preços de farmácias e postos de combustíveis, tomando por base as notas fiscais eletrônicas emitidas pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia.



Outras funcionalidades



A última versão do aplicativo apresenta a funcionalidade “Melhor Hora”, que monitora o volume de notas fiscais emitidas ao longo do dia, indicando assim a maior ou menor presença de consumidores no estabelecimento no período entre as 7h e as 21h para todos os dias da semana, a fim de que o usuário possa evitar filas e aglomerações.



O Preço da Hora Bahia é usado por mais de 110 mil usuários/mês, e já foi baixado mais de 500 mil vezes em smartphones de toda a Bahia. A nota média da ferramenta na Google Play Store é de 4,5, considerada ótima, de acordo com as avaliações feitas pelos usuários. Informações e Foto: Ascom/Sefaz-Ba

Comentários no Facebook:

Comentários