Prédio que abriga vários setores da Prefeitura de Jequié, treme e é evacuado rapidamente

Dezenas de pessoas que prestam serviço a prefeitura de Jequié, passaram um grande susto na manhã de hoje (19). O prédio que abriga vários setores da prefeitura, tremeu e rachou o piso. Com o susto as pessoas saíram correndo para fora do prédio e deixando para trás pertences pessoais. O Corpo de Bombeiros foi acionado e isolou ao redor do prédio. A Sumtram esteve organizando o trânsito no local e Engenheiros também estiveram no local. Só uma perícia vai dizer o que realmente aconteceu e se o prédio leva riscos as pessoas que trabalham no local. Por enquanto o local vai continuar interditado, até que seja feito o estudo. Vale lembrar, que ninguém se feriu.

