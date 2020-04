Prefeita de Itiruçu flexibiliza e comércio reabre na cidade

A prefeita de Itiruçu, Lorena Di Gregório, que é médica, defensora da ciência e tem afirmado em entrevistas desde o início da pandemia do novo coronavírus que acredita no isolamento social como principal medida para evitar a proliferação do vírus decidiu por flexibilizar o comércio, que estava fechado e com o funcionamento apenas de estabelecimentos que comercializam produtos essenciais na cidade.

Através do novo decreto, de Nº 039, datado de (20) de abril, a gestora afrouxa o funcionamento do comércio, exceto academias, bares, quiosques e restaurantes, estes três últimos funcionando por meio do sistema de delivery, conforme decretos anteriores.

Os demais estabelecimentos e repartições públicas voltaram a funcionar, mediante o cumprimento de restrições impostas pela prefeitura, como o uso de máscaras, álcool em gel, luvas de proteção por parte de funcionários e fica proibido nas lojas o acesso de pessoas com sintomas gripais.

Postos de combustíveis, por exemplo, só poderão funcionar até as 18h. Lorena determinou a realização de barreiras sanitárias, chegando a bloquear com pedras, inclusive, uma das duas entradas da cidade, às margens da Rodovia BA-250. O município de Itiruçu não tem caso confirmado da Covid-19. Informações: Blog Marcos Frahm

