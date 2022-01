Prefeita de Jaguaquara limita público em eventos na cidade para 200 pessoas

A prefeita Edione Agostinone assinou, um decreto publicado no Diário Oficial de Jaguaquara na última terça-feira (25), que suspende a realização de grandes eventos no município, e limita o público máximo de 200 pessoas. A medida de prevenção à disseminação da Covid-19 vale a partir de hoje. O decreto do Governo do Estado, determinado pelo governador Rui Costa reduziu, a partir desta semana, o público de eventos em áreas públicas e privadas para até 1.500 pessoas.

Com a alta de casos da Covid na Bahia, a Prefeitura de Jaguaquara informou, através de arte gráfica, que contabiliza 354 casos ativos do vírus com a nova onda da doença. O número de vacinados com a 1ª dose, conforme o boletim da gestão municipal, é de 37.914 pessoas. Com o decreto de Edione, promotores de evento da cidade, inclusive ligados a mandatária cancelaram a realização de uma grande festa que aconteceria no próximo sábado (29), tendo como atrações Tarcísio do Acordeom, Adelmário Coelho, Márcia Felipe e Sem Retoque. Segundo a produção, o evento será realizado no dia (8) de maio, com as mesmas atrações anunciadas. Informações: Blog Marcos frahm

