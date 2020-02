Prefeito ACM Neto diz que Igor Kannário foi infeliz ao agredir verbalmente a PM

O prefeito ACM Neto lamentou o fato do deputado federal Igor Kannário, nesta segunda-feira (24), ter declarado que se algo acontecesse com ele seria responsabilidade da Polícia Militar. O gestor reforçou que gosta do cantor, mas classificou sua fala como “infeliz”. “Vocês sabem que eu gosto muito do Kannário, incentivo ele, a prefeitura sempre assegura que ele possa desfilar no Carnaval de Salvador, ele é um cara muito talentoso. Agora eu acho que ele foi infeliz nas declarações dele”. Neto ainda disse que “esse é um momento de ressaltar a importância do trabalho da polícia”. “Sem a polícia a gente não consegue fazer o Carnaval. Então nenhum tipo de declaração que possa ser agressiva à polícia contará com meu apoio. Eu às vezes observo a necessidade de um aumento do efetivo de policiais na rua, porém eu não acho que nada justifique qualquer tipo de incitação ou agressão contra a polícia”.

Em visita ao Camarote Salvador, o prefeito voltou a comentar sobre a a superlotação do Circuito Dodô (Barra-Ondina). Segundo ele, há uma maior “pressão na rua” e “isso é visível, é sentido na rua por quem anda como eu, e por quem acompanha os números como nós acompanhamos, e a própria polícia. “Há um aumento de mais de 20% comparado com o ano passado. Esse ano é o Carnaval mais lotado de todos os tempos, e isso vai exigir atenção por parte da prefeitura e do governo no planejamento dos carnavais dos próximos anos”.

Comentários no Facebook:

Comentários