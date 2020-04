Prefeito da cidade de barra do Rocha anuncia 1º paciente curado do Coronavírus

O prefeito de Barra do Rocha anunciou nesta quinta-feira (09) que um dos pacientes diagnosticado com o novo coronavírus está curado. O anúncio foi feito nas redes sociais. “Já temos o 1º paciente curado do Coronavírus (COVID-19) em Barra do Rocha! Os outros dois casos positivos seguem em isolamento e em acompanhamento constante pela Secretaria de Saúde, esperamos, em breve, estar anunciando também a cura deles! Continuamos com os cuidados e mantendo o isolamento social como a melhor medida contra expansão deste vírus. Faça sua parte! Fique em casa!”, escreveu o prefeito Professor Léo.

O município registrou três casos confirmados da covid-19 e aguarda resultados de outros testados. Como forma de prevenção e controle contra a expansão do novo Coronavírus, a prefeitura interditou algumas entradas da cidade, deixando somente duas vias de acesso, onde estão instaladas barreiras sanitárias com aferição de temperatura de todos os que entram na cidade.

