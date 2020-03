Prefeito da cidade de Milagres cancela a festa do Vaqueiro

O prefeito de Milagres, Cézar de Adério, através de decreto, cancelou a tradicional Festa do Vaqueiro, que ocorre anualmente no município no mês de abril, atraindo grande público com shows musicais. No decreto, o gestor afirma que a decisão foi tomada como forma de prevenção contra o novo coronavírus.

O decreto também trás medidas restritivas adotadas pela gestão municipal, a exemplos da suspensão das aulas da rede municipal de ensino e proibição de eventos na cidade para evitar a aglomeração de pessoas. Foto Reprodução

