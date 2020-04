Prefeito da cidade de Planaltino manda fechar entrada da cidade com pedras

O combate ao coronavírus transformou a rotina e virou de cabeça para baixo a vida dos Brasileiros. Com o aparecimento de pessoas com sintomas da doença, caso considerado suspeito, o prefeito Zeca Braga limitou a circulação de pessoas e veículos, fechando com pedras uma das entradas da cidade e, com isso, o município passa a controlar a mobilidade em uma única entrada na sede do município de Planaltino.

Neste último domingo, dia 12, o município encaminhou uma paciente de 17 anos ao Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié, com sintomas de coronavírus. A paciente precisou ser encaminhada a UTI e agora segue aguardando a testagem para covid-19. Com isso, a Secretaria de Saúde precisou isolar profissionais de saúde e orientar familiares ao ficarem em quarentena pelo período necessário. Informações e Foto: Blog Itiruçu Online.

Siga no Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários