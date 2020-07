Prefeito de Jequié adianta que próxima semana, dias 18 e 19 não haverá feiras livres

Em entrevista a um programa de rádio local, o prefeito do município de Jequié Sérgio Suzart, adiantou que na próxima semana dias 18 e 19, não haverá feiras livres em Jequié. Tanto no Centro de Abastecimento vicente Grillo quanto nas feirinhas do Joaquim Romão e do Jequiezinho.

Sérgio se diz bastante preocupado com a situação que se encontra o município de Jequié com o crescimento de infectados com o Covid-19. O prefeito também falou que durante a próxima semana haverá medidas mais restritivas, mas, não deixou bem claro quais seriam essas medidas.

Jequié vem aumentando consideravelmente o número de infectados, e os leitos de UTI do HGPV estão 100% ocupados. Foto reprodução.

