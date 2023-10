Prefeito de Jequié anuncia novos investimentos para infraestrutura, entre eles a revitalização e pavimentação da Avenida Lomanto Junior

O prefeito de Jequié, Zé Cocá, esteve em visita ao Loteamento Jardim Tropical, no Jequiezinho, que vem recebendo o serviço de terraplanagem e drenagem superficial para pavimentação asfáltica. Estiveram presentes o secretário de Infraestrutura, Lucindo Menezes, e o deputado federal Leur Lomanto, que anunciou a vinda de novos investimentos para a infraestrutura urbana do município, que vem atravessando um acelerado processo de transformação.

De acordo com o deputado federal, Leur Lomanto, já foram empenhados junto ao Governo Federal, via Ministério das Cidades, os valores de R$ 9 milhões que serão alocados para as obras de revitalização e pavimentação asfáltica da Avenida Governador Lomanto Junior, que liga o Centro ao bairro Cidade Nova, atravessando o bairro Joaquim Romão. Além desses recursos, o deputado informou que mais R$ 5 milhões foram alocados junto à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF) para novas obras de pavimentação asfáltica. Informações e Foto: SECOM/PMJ

