Prefeito de Jequié apresenta projeto de irrigação para produtores da Barragem de Pedra em Jequié

O prefeito de Jequié, Zé Cocá, acompanhado pelo deputado federal, Leur Lomanto Jr., está cumprindo extensa agenda em Brasília, onde participou, na tarde desta quarta-feira (24), de uma reunião com o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF), Marcelo Moreira. A CODEVASF tem a missão de desenvolver bacias hidrográficas de forma integrada e sustentável, contribuindo para a redução das desigualdades regionais.

Durante a audiência, que aconteceu na sede da empresa, foi apresentado ao presidente da CODEVASF um projeto de irrigação para pequenos produtores que vivem no entorno da Barragem de Pedras. A iniciativa serviria para incentivar, capacitar e desenvolver a agricultura irrigada na região, tendo em vista o imenso potencial hídrico do local. Marcelo Moreira confirmou ao prefeito, Zé Cocá, e ao deputado federal, Leur Lomanto, que estará enviando uma equipe técnica para realizar um estudo de viabilidade do projeto.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários