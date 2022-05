Prefeito de Jequié assina ordens de serviços e entrega motocicletas e outros veículos para o município. ASSISTA

Na manhã desta sexta-feira (06), a reportagem do Jequié Urgente, esteve na Praça Rui Barbosa, onde o Prefeito Zé Coca, entregou motocicletas para a Secretaria de Saúde e SUMTRAM. Além também de serem entregues carrinhos do projeto “Carrinho Legal”. Um projeto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Secretaria de Desenvolvimento Social e uma máquina “Bob Cati”, que vai servir a Secretaria de Serviços Públicos.



No evento, o prefeito Zé Coca também assinou ordens de serviços para construção de quadras de esportes, setor de hortifrúti no Centro de Abastecimento Vicente Grilo, Praças Públicas em Jequie e Distritos, além da ordem de serviço na ordem de mais de 20 milhões de reais para asfaltamento de várias ruas da cidade. O prefeito mais uma vez desafiou o Deputado Federal Antônio Brito, para que o mesmo destine mais emendas para Jequié, e disse que as emendas do Deputado Federal Leur Júnior, em apenas um mandato, já gira em torno de três vezes mais que a do Deputado Antônio Brito. Assista logo abaixo, entrevista com o prefeito Zé Coca, com o pré-candidato a Deputado Estadual Hassan Iossef, Helder da Agrorural, Selso Galvão e com o Presidente da Câmara de Vereadores de Jequié, Tinho de Waldeck.

