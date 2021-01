Prefeito de Jequié descarta fechamento do comércio, chama deputado de “abilolado”, e diz que vai tirar a cidade do caos. Confira

O prefeito de Jequié Zenildo Brandão, (Zé Cocá), esteve na manhã de hoje (07), concedendo uma entrevista à emissora de rádio 95 FM, onde falou sobre vários assuntos, e um assunto abordado foi a situação que se encontra o prédio da prefeitura de Jequié. Segundo Zé Cocá, não tem a mínima condição de trabalho no local, e que o local pode pegar fogo a qualquer momento. Segundo o gestor, ele vai fazer uma reforma no prédio da prefeitura.

CONTAS DO MUNICÍPIO. Quando o assunto é contas da prefeitura de Jequié, o prefeito foi bastante claro e disse que o que acontece nas contas do município, ele nunca viu em lugar algum do Brasil. Segundo o prefeito, da folha de pagamento do mês de dezembro de 2020, ainda resta a pagar o montante de 9 Milhões de Reais. Só de parcelamento de contas como água, luz, telefone e alguns fornecedores, ainda resta quase 3 Milhões de reais em atraso. O prefeito ainda disse que no mês de dezembro foi pago mais de 40 Milhões a fornecedores, 1 Milhão em sistemas, e mais 1 Milhão em apenas terra planagem. O que ele classificou como absurdo. Segundo o prefeito, o déficit nas contas do município chega a 3 Milhões de reais mensais.

PRECÁTORIO DA EDUCAÇÃO: Zé Cocá ainda disse que o recurso dos precatórios tem um saldo de 30 Milhões em conta. Mas, salientou que da última vez que o então vice prefeito Hassan, assumiu a prefeitura, o saldo era de mais de 60 Milhões e em menos de dois meses foram gastos mais de 30 Milhões pelo então prefeito Sérgio da Gameleira quando reassumiu a prefeitura no final de outubro de 2020.

TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: A respeito da revogação da COSIP, Zé Cocá foi bastante claro e disse que a lei criada pelos vereadores não pode ser revogada, isso porque é crime e falou que a taxa de iluminação pública é necessária para o município. Segundo o gestor, Jequié paga em torno de 80 Mil Reais em energia pública e que, com a aprovação da COSIP, apenas 26 mil residências em Jequié irão pagar o novo imposto, valor que gira em torno de 5 reais para cada residência, e com isso o município terá uma iluminação de qualidade. Sobre o pedido dos quatro vereadores do PSD que entraram com pedido de revogação da COSIP, Zé, disse que “Soldado Mandado não tem crime”, se referindo ao deputado Federal Antônio Brito, a quem chamou de “Abilolado”, e que estaria meio que desesperado por sair em terceiro lugar nas últimas eleições. Disse ainda, que o Deputado Antônio Brito mora em Salvador, e que ele teria que vir em Jequié a noite e andar principalmente nos bairros periféricos, para ver a situação precária da iluminação pública desses bairros.

SOBRE O COVID-19: Disse que irá chamar os representantes do comércio para uma discussão, e que é totalmente contrário ao fechamento das lojas no município, e o que precisa é conscientização da população. Sobre o calendário escolar, o prefeito disse que é uma questão a nível federal e de estado, mais crê que possivelmente no mês de abril as aulas retornem com a vacinação das pessoas, e que em Jequié, ele pretende antecipar a vacinação da população.

NO GERAL, o que percebemos é que o prefeito Zé Cocá, está bastante otimista com o futuro, e tem planos muito bons para o município de Jequié. Vemos que tem vários pontos onde o prefeito vai ser bastante duro em suas ações, como contratar apenas o essencial para o desenvolvimento do município, locar o mínimo de veículos possível, enxugar a máquina pública e equacionar as contas. O próprio prefeito disse, que em 12 meses os Jequieenses vão notar a diferença da nossa cidade. O que nos resta é acreditar e torcer para que ele e sua equipe realmente faça tudo o que está pensando em fazer. Pois, o povo não aguenta mais passar pelo o que vem passando a vários anos em nossa cidade

