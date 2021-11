Prefeito de Jequié diz que com ele ” Boi é na venta e Homem tem que ter palavra”, e diz que vereador Ivan do Leite é Traidor

A notícia que rodou Jequié e a Região, foi a fala do Vereador Ivan do Leite, que chamou o prefeito de Jequié de mentiroso e disse na tribuna da Câmara de Vereadores de Jequié, que vestiria saia e pediria renuncia do seu mandato se o prefeito provar que fez 300 Km de estradas na zona rural de Jequié. Já na manhã desta quinta-feira (18), o Prefeito Zé Coca concedeu entrevista a 95 FM, e questionado pela situação do Vereador Ivan do Leite, o mesmo disse que com ele o negócio é ” Boi na venta e Homem tem que ter palavra”,. Disse também que o vereador é um traidor, por ter o traído nas eleições passadas e que estaria chateado, porque nas antigas gestões do município, Ivan do Leite, poderia entrar em qualquer gabinete da prefeitura sem bater na porta, e que também teria acesso de tirar máquinas de qualquer estrada e colocar em outras. Mas, que agora o vereador não pode fazer mais isso e que não tem essas benécias na atual gestão. E que por isso tenta desqualificar a todo custo a atual administração.

Zé Coca ainda disse que foram mais de 400 Km de estradas recuperadas na zona rural de Jequié e que teria mandado fazer todo esse levantamento. Com toda essa discussão, quem deve está esperando o resultado do desafio, é Geova, que foi candidato nas últimas eleições e é o suplente do Vereador Ivan do Leite em Jequié. A redação do Jequié Urgente, irá procurar o vereador Ivan do Leite.

Comentários no Facebook:

Comentários