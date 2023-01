Prefeito de Jequié diz que pensa em desapropriar famílias na Rua Argemiro Melo.

Em entrevista à TV Sudoeste, o prefeito de Jequié Zenildo Brandão, disse que está em contato com moradores da Rua Argemiro Melo, Joaquim Romão, para que a maioria daquelas famílias sejam desapropriadas é que todos sejam colocados em casas alugadas, no aluguel social disponibilizado pela Prefeitura de Jequié. Ainda durante a entrevista, o prefeito disse que espera que as casas populares prometida na última gestão estadual, seja feita e na sua maioria, será destinada aqueles moradores da rua Argemiro Melo.

A rua Argemiro Melo, foi uma das ruas atingidas pelas enchentes e uma área em local de risco da cidade. Ainda na entrevista, o prefeito disse que espera a liberação do recurso da ordem de 18 milhões de reais, por parte do Governo do Estado, para finalizar a reforma do CEAVIG.

