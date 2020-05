Prefeito de Jequié diz que toque de recolher pode ser antecipado para as 16 horas

Em entrevista hoje (27), a uma emissora de rádio local, o prefeito de Jequié Sérgio Suzart disse que o toque de recolher na cidade pode ser antecipado para às 16 horas, já a partir desta Sexta Feira dia (29). Ele disse que vai trabalhar em concordância com o comando do 19º BPM e com o Governador Rui Costa. Ainda na mesma entrevista, o prefeito culpou o deputado estadual Zé Coca de ser o responsável pelo projeto de antecipar os dois feriados municipais não ter sido aprovado na câmara de vereadores no dia de ontem (26).

Segundo Sérgio, Zé Coca tem ao menos 03 vereadores que seguem a sua orientação política e que por isso o projeto não passou. O prefeito ainda lamentou a situação que se encontra a situação do corona vírus na cidade e disse que está preocupado com a situação.

Logo pela manhã o Governador Rui Costa disse nas redes sociais, que, lamentava a briga “Política”, em Jequié e que teria inclusive comentado com sua esposa que estaria triste, pois os vereadores estariam dando mais valor a politicagem do quê a vida humana na cidade.

