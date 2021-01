Prefeito de Jequié é confirmado candidato para UPB com aval de Rui Costa

O PP terá o nome do prefeito de Jequié, Zé Cocá, como candidato para a União dos Municípios da Bahia (UPB). A confirmação da candidatura aconteceu nesta quarta-feira (27), após reunião do partido.

De acordo com apuração do site Bahia Notícias, a alta cúpula do partido se reuniu com o governador Rui Costa (PT), anteriormente, onde foi apresentado o nome de Cocá, sendo bem recebido pelo petista. O prefeito de Jequié recebeu apoio expresso do governador na última eleição, local em que é uma área de influência da primeira-dama, Aline Peixoto.

Especulado como nome para a disputa, Adriano Lima, prefeito de Serrinha, ficou enfraquecido pois durante o pleito municipal foi oposição a Rui durante a disputa. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, tinha revelado apoio a Lima.

Além dele, outros quatro prefeitos se lançaram na disputa pela presidência da UPB pelo PP: Dr. Pitágoras (Candeias), Ricardo Mascarenhas (Itaberaba), Chepa Ribeiro (São Félix do Coribe) e Marcão (Santana).

