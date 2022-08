Prefeito de Jequié é o primeiro morador do município a ser recenseado pelo IBGE

O prefeito de Jequié, Zé Cocá, participou de um ato simbólico nesta segunda-feira, 1º. O gestor municipal recebeu a equipe do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para responder ao questionário do Censo Demográfico 2022, sendo o primeiro morador de Jequié a ser recenseado. O momento marcou o início das visitas domiciliares que os agentes censitários estarão fazendo, seguindo o cronograma nacional que vai até 31 de outubro.

A partir de agora, em torno de 139 agentes censitários, devidamente uniformizados, com boné e colete azuis com a logomarca do IBGE, estarão coletando dados sobre a população jequieense. No colete, haverá também o crachá de identificação, contendo a foto e os números de matrícula e identidade do entrevistador. Esta será a segunda vez que o censo estará sendo feito de forma digital, com a utilização do Dispositivo Móvel de Coleta, uma ferramenta eletrônica para o preenchimento e registro do questionário, semelhante a um smartphone, na cor azul, que permite ainda a captação das coordenadas geográficas dos domicílios, operação inédita executada pelo IBGE neste ano para a ampliação dos dados populacionais e demográficos.

Para maior segurança, a identidade dos entrevistadores do IBGE poderá ser verificada por meio do site Respondendo ao IBGE ou do telefone 0800 721 8181. Cada agente censitário fica responsável por uma área do município e, assim, deverá visitar todas as residências. Caso os moradores não estejam, o recenseador pode fazer até quatro tentativas inclusive à noite e aos finais de semana. Se ainda assim não encontrar os moradores, o recenseador deixará um recado por escrito na caixa de correio, com um número de telefone para contato. Nesses casos, o questionário poderá ser respondido por telefone, ou um novo horário de visita poderá ser agendado.

O IBGE vai disponibilizar também o preenchimento do questionário pela internet. Ainda assim, para ter acesso, os moradores precisarão receber a visita de um recenseador, que irá cadastrar seu e-mail e seu celular, para recebimento de SMS, no sistema. Para o e-mail e o celular será enviado um token (eTicket), que deverá ser usado para acessar o questionário do Censo. O preenchimento é totalmente on-line, não sendo necessário baixar nenhum aplicativo ou documento, e deverá ser feito em até sete dias. Quem precisar esclarecer dúvidas, também poderá entrar em contato com a Central de Apoio ao Censo em Jequié, por meio dos números (73) 99178-0732 e (73) 99178-0449. Informações e Foto: SECOM/PMJ

Comentários no Facebook:

Comentários