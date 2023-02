Prefeito de Jequié empossa novos agentes de trânsito; os novos servidores passam por curso de formação

Na tarde desta segunda-feira, 6, o prefeito de Jequié, Zé Cocá, assinou o termo de posse dos novos agentes da Superintendência Municipal de Trânsito (SUMTRAN), aprovados no concurso público realizado em julho do ano passado. Estiveram presentes, além do gestor municipal, a superintendente de Trânsito, Karla Geambastiane; o vereador, Daubti Rocha Guimarães, o Colorido; o diretor administrativo da SUMTRAM, Sinval Guimarães; e os novos agentes, agora, empossados ao cargo público.

A solenidade aconteceu durante o início do curso de formação dos novos agentes e, ao todo, 24 novos integrantes da SUMTRAN atuarão nas ações de educação e fiscalização do trânsito do município. Nesta primeira etapa, as aulas são teóricas, com revisão sobre a legislação, segurança e educação para o trânsito, além de psicologia aplicada. Em prosseguimento, os aprovados farão treinamento nas vias públicas, tendo contato direto com os condutores e pedestres. Para a superintende de Trânsito, Karla Geambastiane, o momento simboliza mais um avanço para o município. Informações e Foto: SECOM/PMJ

