Prefeito de Jequié entrega obras de requalificação da escola municipal no povoado do Tamarindo

O prefeito de Jequié, Zé Cocá, entregou, na tarde de ontem quinta-feira, 20, as obras de requalificação da Escola Municipal Dr. Daniel Andrade, no povoado de Tamarindo, distrito de Itajuru. Estiveram presentes a secretária de Educação, a professora Elvia Sampaio; demais secretários municipais; o deputado estadual eleito, Hassan Iossef; os vereadores Eduardo Simões, o Duda; José Augusto de Aguiar, o Gutinha; Ladislau Bulhões, o Bui; e Walmiral Marinho; equipe técnica da unidade escolar; equipe da Secretaria de Educação; alunos, moradores e representantes da localidade; e familiares do médico Daniel Andrade, cujo nome foi dado à escola.

A solenidade contou com apresentação artística dos estudantes, que demonstraram estarem muito satisfeitos com as intervenções estruturais. Com as obras, a escola, existente há cerca de 60 anos, foi completamente recuperada. Foram feitas melhorias na infraestrutura da cozinha e dos banheiros, reforma do telhado, substituição do piso e da rede elétrica, além de pintura do prédio inteiro. Antes das obras de requalificação, a unidade apresentava alguns problemas na sua estrutura, sendo motivo de reclamações por parte dos pais e alunos. Informações e Foto: SECOM/PMJ

