Prefeito de Jequié entrega obras de requalificação e ampliação do NUPREJ

Reforçando o compromisso com a Saúde, o prefeito de Jequié, Zé Cocá, realizou a entrega das obras de requalificação e ampliação do Núcleo de Prevenção e Reabilitação Física (NUPREJ), órgão da Secretaria de Saúde destinado a prestar assistência gratuita a pessoas com deficiência motora, neurológica ou incapacidades. Estiveram presentes, além do gestor municipal, o secretário de Saúde, Marlon Pereira; demais secretários municipais; os vereadores Gilvan Santana, o Soldado Gilvan; Ramon Fernandes; Márcio de Olvieira Melo, o Marcinho; Daubti Rocha, o Colorido; San David; a coordenadora do NUPREJ, Thiciana Biondi; equipe técnica da Secretaria de Saúde; equipe de gestão e técnica da unidade; além das pessoas assistidas.

O NUPREJ existe há 20 anos e foi o primeiro centro público de reabilitação do município, porém, funcionava em uma estrutura física precária, apresentando infiltrações, paredes sem reboco e nenhum acabamento e com aparelhamento defasado e desgastado, passando anos abandonado. Quando as obras foram iniciadas, na atual administração municipal, o equipamento passou a ocupar, temporariamente, um imóvel alugado e, com a conclusão das obras de requalificação, voltou ao seu endereço de origem, na Rua Doutor Ademário Eloy Silveira, no bairro Campo do América, anexo ao Centro de Saúde Jequié.

O espaço passou por intervenções estruturais importantes, como a recuperação do telhado e a recomposição da laje e teto, reforma do sistema hidrossanitário, aplicação de revestimento e reboco, com impermeabilização, ampliação com espaço de convivência e a nova pintura. Para os profissionais que atuam no equipamento, a requalificação devolve ao local a importância que ele merece, no atendimento das demandas específicas de Saúde. Informações e Foto: SECOM/PMJ

