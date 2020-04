Prefeito de Jequié esclarece quanto vai custar o fechamento do CEAVIG

O prefeito do município de Jequié fez uma live no Facebook na noite de ontem (14), para comunicar a população sobre os dois novos casos de Covid-19 em Jequié. Ele também aproveitou a oportunidade para esclarecer o valor que vai custar o fechamento feito no Centro de Abastecimento Vicente Grilo.

Segundo Sérgio Suzart, algumas pessoas estão usando o momento para fazer politicagem na cidade, e espalhar “Fake News” com informações levianas. Tudo porque circulou uma nota nas redes sociais, dando conta que o fechamento do CEAVIG, teria custado cerca de 177 mil reais aos cofres públicos do município.

Segundo Sérgio, o fechamento vai custar em torno de 14 mil reais SEMANAIS aos cofres públicos do município. O prefeito aproveitou para dizer que foi ” apunhalado”,pelas costas por pessoas que estão disseminando áudios em redes sociais.

