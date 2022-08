Prefeito de Jequié participa de audiência com o Ministro da Saúde Marcelo Queiroga em Brasília

O prefeito de Jequié, Zé Cocá, esteve em visita à Brasília, participando de uma agenda institucional, juntamente com o deputado federal, Leur Lomanto, para tratar de assuntos referentes à Habilitação em Alta Complexidade Oncológica pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em Jequié. O gestor municipal, em companhia do secretário de Saúde, Marlon Pereira, estiveram em audiência com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

Os representantes do município estiveram, também, com Stela Souza, presidente do Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Saúde da Bahia (Cosems Bahia), que auxiliou na intermediação de demandas da Saúde. Durante o encontro, que fora agendado pelo deputado federal, Leur Lomanto, foi apresentado o pleito da habilitação para o serviço de oncologia do Hospital Santa Helena, que já foi aprovado em níveis Municipal e Estadual. O ministro fez suas considerações em defesa da necessidade de um serviço oncológico de qualidade e assumiu o compromisso para que, preenchendo os últimos requisitos, a instituição seja finalmente habilitada, comece a contar com repasses federais e, assim, atender pacientes dos municípios pertencentes à macrorregião de Jequié.

De acordo com o prefeito de Jequié, Zé Cocá, pacientes que tratam doenças como o câncer e dependem do Sistema Único de Saúde tinham que ser levados a cidades como Salvador e, assim que o Hospital Santa Helena estiver habilitado, eles poderão ser assistidos diretamente em Jequié, nos acompanhamentos clínicos especializados e tratamentos quimioterápicos. Informações e Foto:SECOM/PMJ

