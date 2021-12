Prefeito de Jequié participa de reunião com Engenheiros da CHESF e representantes da Defesa Civil e comando do 8ª GBM

O prefeito de Jequié, Zé Cocá, esteve nesta segunda-feira, 27, participando de uma reunião online entre vereadores, servidores públicos integrantes da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC), 8° Grupamento do Corpo de Bombeiros, Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA) e engenheiros de Recursos Hídricos da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (CHESF), para acompanhar a situação das chuvas e do reservatório da Barragem da Pedra. Durante a reunião, os engenheiros informaram que a situação da bacia hidrográfica do Rio de Contas continua sobre monitoramento e avaliação, apresentando imagens de satélite com nebulosidade parcial, que indica previsão de chuvas para Jequié e região. De acordo com os técnicos da CHESF, a previsão se intensifica na quarta-feira, 29, com chuvas de maior porte e permanece até a quinta-feira, 30. Como os dados são atualizados diariamente, de acordo os engenheiros, as previsões podem ser alteradas e o cenário pode mudar.

Foi informado o Boletim Hidrológico Diário da Barragem da Pedra, onde segundo a CHESF, o reservatório atingiu 76,5% de seu volume útil, com afluência média diária de 1.600 metros cúbicos por segundo. A previsão meteorológica continua a indicar ocorrência de chuvas, com intensidade de moderada a forte, na Bacia do Rio de Contas. Está prevista uma afluência média diária da ordem de 2.500 metros cúbicos por segundo, e defluência média diária com elevação para o valor de 800 metros cúbicos por segundo.

