Prefeito de Jequié suspende ponto facultativo de amanhã (31),em todas repartições públicas

Em decreto publicado na noite de ontem (29), o prefeito do município de Jequié, Zé Cocá, suspendeu o ponto facultativo em todas repartições públicas do município, nesta sexta-feira (31). No decreto, o prefeito considera que ainda nos encontramos em contexto pandêmico e que o atual cenário apresenta o surgimento da uma nova variante do coronavirus a

ômicron, e que há ainda uma parcela da população que não possui esquema completo da vacinação contra a covid-19.

