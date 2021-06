Prefeito de Jequié visita obra de recuperação da estrada que liga BR 330 a Ruinha da Barragem de Pedra

O prefeito de Jequié, Zé Cocá, esteve juntamente com o Secretário de Governo Hassan Iossef, no povoado conhecido como “Ruinha da Barragem de Pedra”. O prefeito foi ao local, para acompanhar as obras de recuperação da estrada que liga a BR 330, ao referido povoado, e também a recuperação de algumas ruas no local. Desde a última semana, Motoniveladoras, retroescavadeira e caminhões caçamba, vem patrolando as ruas para melhorar a trafegabilidade no local. Moradores de outros povoados, esperam ansiosos a chegada da frente de serviço, para recuperarem inclusive as estradas vicinais que estão ficando intransitáveis. A exemplo, dos moradores do Povoado de Monte Branco, que estão sofrendo há meses, com a estrada que liga o referido povoado a BR 330.