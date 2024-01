Prefeito de Jitaúna Marcelo Pecorelli inicia a semana com reuniões com secretários e colaboradores

O Poder Executivo Municipal, por meio do prefeito Marcelo Pecorelli, promoveu na manhã desta segunda-feira, 08 de janeiro, uma reunião de trabalho, com secretários, coordenadores, colaboradores e sua equipe de governo, para avaliar e planejar os próximos passos da administração 2024.

Durante o encontro, realizado na Prefeitura, o prefeito destacou a importância do continuar focado em atender às demandas da comunidade, sempre com atenção, compromisso e muita responsabilidade.

A reunião também foi marcada pela apresentação de uma avaliação do trabalho dos colaboradores do Governo Municipal. O objetivo foi mostrar o que precisa ser melhorado e destacar ações que geraram resultados positivos para os jitaunenses.

Durante a reunião foi discutido as urgências e prioridades do governo para realização neste ano. Em seguida reunião com colaboradores do setor de Garagem, Estradas e Rodagens com foco nas estradas vicinais do município para que este ano possam avançar ainda mais. Ocorreu também reunião com o administrativo; finanças, contabilidade, RH, licitação, recepção e segurança. Informações e Foto: ASCOM/PMJ

