Prefeito de Itaquara Marco Aurélio, reuniu -se com Capitão da PM.

Após uma onda de Assaltos e arrombamentos que ocorreram durante essa semana no Município de Itaquara, o Prefeito Marco Aurélio reuniu-se na tarde desta Sexta-feira com o capitão da Polícia Militar, Hianderson e com o Chefe da Guarda Municipal de Itaquara, Gutembergue a fim de discutir as ações de enfrentamento a esses atos de violência que ocorreram no decorrer da semana, a começarem a serem implementadas ainda a partir desta Sexta-feira.

O prefeito Marco Aurélio, tem estado atento aos problemas sociais do município e tem se mostrado firme no combate à violência e a marginalização de modo geral.

