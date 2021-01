Prefeito exonera todos os cargos comissionados e suspende o atendimento público por 30 dias na sede da prefeitura

No diário oficial do dia de ontem (04), o prefeito municipal Zenildo Brandão, exonerou todos os cargos comissionados do município e suspendeu o atendimento público e audiências com o prefeito na sede da prefeitura por 30 dias, para organizar as atividades administrativas.

Ainda no dia de ontem, foi publicado também no diário oficial os cargos comissionados de na secretária municipal de saúde. Sendo esses, médicos reguladores, odontólogos, e gerentes médicos para gerir os “PSFS”, do município.

