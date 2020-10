Prefeito interino de Jequié garante que os cemitérios da cidade vão está limpos no dia de finados

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Serviços Públicos, intensificou a limpeza e manutenção dos cemitérios municipais. Com o período quente associado à chuva, a vegetação cresce mais rápido, ocupando o espaço entre os túmulos, prejudicando, assim, a visitação. A iniciativa atende a uma solicitação do prefeito interino, Hassan Iossef.



As equipes de trabalho da Secretaria de Serviços Públicos já estiveram no Cemitério São Lázaro, bairro Jequiezinho; no Cemitério São João Batista, no Joaquim Romão; Cemitério do bairro Cahoeirinha. E, ao longo da semana, a programação de limpeza deverá concluir a limpeza no Cemitério São Sebastião, no Curral Novo e dos distritos de Itajuru, Barra Avenida Florestal. Foram realizados a roçagem das áreas internas, limpeza dos túmulos, retirada de entulhos e de possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários