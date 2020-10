Prefeito interino Hassan Iossef envia nota pública sobre acusação

Circulou nas redes sociais no último final de semana, um vídeo onde aparecem dois grupo políticos de Jequié, em uma caminhada no Distrito de Itajuru. No vídeo, o prefeito do município é acusado pelos opositores, de está usando a máquina pública para beneficio de um candidato a prefeito do município. Um trator estaria supostamente sendo entregue naquele momento para os moradores de Itajuru. Tão logo o vídeo começou a circular, o prefeito interino Hassan Iossef, lançou uma nota pública explicando toda a situação e chamando o caso de falsa acusação e Fake News. Veja a nota do prefeito interino logo a baixo na integra.

NOTA PÚBLICA

O prefeito interino, Hassan Iossef, vem a público repudiar, veementemente, a manobra vil, de caráter eleitoreira, que tenta associar sua imagem à utilização da máquina pública para benefício de candidaturas eleitorais. Um grupo de pessoas, de maneira irresponsável, desleal e criminosa, promoveu a circulação de uma informação sabidamente mentirosa, ao afirmar que o prefeito interino estaria entregando um trator, em um ato de campanha eleitoral de um candidato à Prefeitura de Jequié, atribuindo ao prefeito interino a prática de crime eleitoral por uso indevido da máquina pública.

Em respeito à população de Jequié, é importante esclarecer que a entrega do trator foi feita em agosto, momento em que a administração pública municipal estava sob comando do prefeito afastado e que o prefeito interino, Hassan Iossef, sequer era prefeito, como apontado pelo vídeo com a fake news.

A entrega do trator foi uma iniciativa do Governo do Estado e não foi uma ação da administração municipal.

O vídeo com a falsa acusação não faz nenhum sentido e, neste momento em que o munícipio atravessa um período de recuperação da sua credibilidade, com diversas mudanças positivas no campo administrativo, não será admitida a criação de mentiras e calúnias para promoção de fatos políticos com escusos interesses políticos travestidos, falsamente, da bandeira de combate à corrupção.

Ao contrário do que afirma a acusação de uso indevido da máquina, o prefeito interino, Hassan Iossef, enxugou as contas do município, cortou despesas com salários, com combustível, com contratos de prestação de serviços e fornecimento de produtos, além de, também, como forma de evitar gastos, utilizar o próprio carro, sem motorista, para se deslocar nas ações institucionais.

Basta de falta de respeito com as pessoas! Basta da utilização leviana da imagem de pais de família respeitados, em politicagens baratas! Basta de, na falta de propostas viáveis e no esvaziamento completo de projetos, atacar quem faz e quem tem feito. O prefeito interino, Hassan Iossef, pela sua reconhecida integridade, exige respeito e espera que a verdade seja restabelecida, doa a quem doer.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários