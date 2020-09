Prefeito interino Hassan Iossef exonera Vitor Lavinsk da secretária de saúde de Jequié

No cargo de prefeito interino do munícipio de Jequié, Hassan Iossef tem exonerado centenas de pessoas da prefeitura municipal. No diário oficial de ontem (21), foi a vez de VITOR DO AMOR SANTOS LAVINSKY, que ocupava o cargo de secretário de saúde do município desde o ano de 2018.

No mesmo decreto que exonerou o secretário de saúde, o prefeito Hassan também tirou todos os cargos comissionados de administradores de Distritos e Povoados vinculados a Secretaria Municipal de Governo.

Vale salientar, que mesmo exonerando vários funcionários comissionados da prefeitura, o prefeito também está nomeando outras pessoas para ocupar os cargos comissionados. Foto reprodução

