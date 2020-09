Prefeito interino Hassan Iossef paga os servidores municipais na tarde de hoje (30).

Tendo assumido a administração municipal em 15 de setembro, após determinação para afastamento do prefeito Sérgio da Gameleira, o prefeito interino Hassan Iossef, desde então, adotou medidas para buscar o equilíbrio administrativo e financeiro da Prefeitura de Jequié, com vistas a honrar todos os compromissos, entre eles, o pagamento de salário em dia, de todos os servidores municipais, após anos de instabilidade com a data de pagamento desses vencimentos.

A partir da determinação do prefeito interino, diversas ações foram implementadas, como o corte com gastos exagerados, encontrados na máquina pública, a diminuição do número de secretarias e cargos comissionados, sem, com isso, prejudicar o atendimento dos serviços à população, além de outras intervenções administrativas necessárias e urgentes, que geraram resultados positivos, em tão poucos dias., possibilitando, nesta tarde de 30 de setembro, o pagamento de todos o funcionalismo, servidores efetivos, aposentados, pensionistas, cargos comissionados e os contratados pelo Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), da Secretaria de Desenvolvimento Social.

“Agradeço a confiança que a população vem depositando no nosso trabalho, assim como, também agradeço à todas as pessoas que estão fazendo parte desse período de reconstrução da credibilidade da administração municipal. Reafirmamos que o nosso compromisso é com à população de Jequié e que, com as bênçãos e a orientação de Deus, chegaremos lá.”, disse o prefeito interino Hassan Iossef.