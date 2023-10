Prefeito Marcelo Pecorelle sanciona reajuste do piso salarial dos enfermeiros

o prefeito de Jitaúna, Marcelo Pecorelle, sancionou o reajuste ao piso salarial dos enfermeiros do município. A ação contou com a presença da secretária municipal de Saúde Patrícia Lopes no gabinete.

A Câmara de vereadores aprovou o reajuste, que é o Projeto de Lei nº 13/2023, com unanimidade na sessão ordinária do dia 16 de outubro, que autoriza o Poder Executivo a pagar a complementação do Piso Salarial Nacional dos Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, proporcional à carga horária, de acordo com o que dispões a Lei Federal 14.434, de 4 de agosto de 2022.

A secretária comentou a importância e os cuidados que o gestor tem dado para a categoria dos enfermeiros do município. “Nossa categoria é aguerrida, que luta e cuida e o nosso prefeito age da mesma forma, por isso ficamos gratos por tanto”, contou.

Para o prefeito Marcelo Pecorelle, “É uma vitória para reconhecer e valorizar esses grandes profissionais que cuidam de nosso município. Essa conquista vai ficar registrada na história”, destacou o prefeito. Segundo Pecorelle, o piso vai sair e será pago na folha de pagamento deste mês, será pago também o retroativo. Informações e Foto: ASCOM/ Prefeitura de Jitaúna

