Prefeito Marcelo Pecorelli faz história e entrega 20 novos veículos em Jitaúna

Na manhã deste sábado, dia 09, Jitaúna testemunhou mais um marco significativo em sua história, com a entrega de 20 novos veículos promovida de maneira inédita pelo Prefeito Marcelo Pecorelli. O evento, realizado na praça da feira, contou com a presença do Deputado Estadual Patrick Lopes, além de autoridades locais e membros da sociedade civil.

Dentre os novos veículos, 17 serão incorporados à frota de transporte escolar e às secretarias de Educação e Saúde do município. Esta ação é parte do compromisso da gestão municipal em garantir a segurança e o conforto dos estudantes durante seus deslocamentos para as escolas, bem como em assegurar o acesso à educação a todos os alunos, independentemente de sua localização geográfica.

Um veículo adicional foi destinado à Secretaria de Educação, visando facilitar os deslocamentos e as atividades administrativas realizadas por seus funcionários. Além disso, outros dois carros foram entregues para reforçar os serviços da Secretaria de Saúde, ampliando os esforços do município na promoção da saúde pública e no atendimento às necessidades da população.

O Prefeito Marcelo Pecorelli enfatizou a importância desses novos veículos para a melhoria dos serviços públicos oferecidos à comunidade de Jitaúna. Em seu discurso durante o evento, Pecorelli ressaltou o compromisso da gestão em investir de forma responsável e estratégica, buscando sempre o bem-estar e o desenvolvimento do município.

O Deputado Estadual Patrick Lopes também se pronunciou, destacando a parceria entre os poderes municipais e estaduais na busca por soluções que atendam às demandas da população. Lopes parabenizou o Prefeito e sua equipe pela iniciativa, reafirmando seu apoio às ações voltadas ao progresso e à qualidade de vida dos cidadãos de Jitaúna.

A entrega dos 20 carros representa mais do que simples veículos: é um investimento concreto no futuro da cidade, fortalecendo os serviços essenciais e promovendo o desenvolvimento sustentável de Jitaúna. Com esse gesto, a administração municipal reafirma seu compromisso com a comunidade, mostrando-se empenhada em construir um futuro melhor para todos os seus habitantes.

