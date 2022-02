Prefeito Zé Coca assina ordem de serviço para construção de 15 novas praças em Jequié

A nova etapa do programa de construção de novas praças vai contemplar vários locais, distribuídos em diversos bairros do município, como a Avenida Artur Moraes, Rua Siqueira Campos, Avenida Barragem da Pedra, Avenida Beira Rio, Rua Antônio de Brito, Rua João José Duarte, entre outras, onde serão construídos esses novos equipamentos públicos, destinados ao uso coletivo. As praças contarão com a instalação de quiosques, sanitários masculino e feminino, academias ao ar livre, parque infantil, iluminação a LED e paisagismo. De acordo com o secretário de Governo, Hassan Iossef, o programa faz parte do planejamento de urbanização da cidade, que segue com intervenções e melhorias.