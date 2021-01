Prefeito Zé Coca diz que vai pagar salário de Dezembro amanhã para servidores

Em entrevista a uma emissora de rádio de Jequié, o prefeito Zé Coca, afirmou que irá pagar o salário do mês de dezembro amanhã dia (26). O prefeito ainda pediu desculpa aos servidores pelo atraso. Os servidores municipais, inclusive os aposentados estão sem receber seus proventos de dezembro, que foi deixado pelo antigo gestor Sérgio da Gameleira. Zé Coca, ainda disse, que esse mês de Janeiro será complicado, justamente por conta dos quase 10 milhões de reais deixados pelo antigo gestor.

O prefeito Zé Coca, ainda disse que no mês de dezembro o antigo gestor Sérgio da Gameleira, deu vantagens para servidores, e que na sua gestão ele acabou tirando as vantagens que foi dada por Gameleira e que era ilegal.

Sobre a assessoria contábil com um valor de mais de 700 mil reais contratada pela prefeitura de Jequié, o prefeito disse que está dentro do padrão de todas as prefeituras. E que o preço será de 60 mil reais mensais. E disse, que contratou uma empresa de Salvador, devido a demanda da prefeitura do município que é muito grande.

