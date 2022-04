Prefeito Zé Coca visita obras de asfaltamento da Avenida Princesa Isabel

Na manhã desta terça-feira (05), o prefeito de Jequié Zé Coca, visitou as obras de asfaltamento da Avenida Princesa Isabel. O prefeito esteve presente juntamente com o ex Secretário de Governo, Hassan Iossef, vários vereadores e assessores. Em entrevista a nossa reportagem, Zé Coca afirmou que os trabalhou no Joaquim Romão vão continuar, e prometeu que o serviço de melhoramento do Loteamento Sol Nascente vai acontecer muito em breve. Assista a entrevista logo abaixo.

