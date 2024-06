Prefeitura da Jequié divulga horário das atrações do São João da Praça da Bandeira

Com o objetivo de diversificar a oferta de apresentações musicais, cobrindo os diversos eixos do circuito junino 2024, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Cultura e Turismo, estruturou uma grande programação artística e musical para o Melhor São João da Bahia. Este ano, o evento conta com o Palco Lúcio Novaes, na Vila Junina da Praça Rui Barbosa; com a área interna do Mercado Municipal, local denominado de Espaço João Faustino; na Estação Rodoviária, o receptivo Stevito dos Teclados, destinado aos visitantes e turistas; o palco denominado de Cosme Faustino, da Rua Félix Gaspar, onde vai funcionar a praça da alimentação; e o palco Mirailton Sá, da Praça da Bandeira, onde se apresentarão os artistas nacionais.

Ao todo, serão 11 noites de festa com apresentações distribuídas ao longo do circuito junino da sede, além dos festejos do “São João na Roça”, nos distritos e um povoado, totalizando mais de 180 atrações. Além das apresentações musicais, o evento também conta com a participação de quadrilhas juninas e atrações locais e regionais, contribuindo para a valorização da Cultura nordestina, já que o tema da festa deste ano é “Forró, Tradição e Alegria”.

Para que os forrozeiros e visitantes se preparem antecipadamente para curtir o São João da Praça da Bandeira, a Secretaria de Cultura e Turismo divulgou nesta segunda-feira, 17, a ordem e os horários das apresentações do palco Mirailton Sá, confira:

Sexta-feira, dia 21:

– Encontro dos Sanfoneiros do Sertão de Jequié – 20h

– Cacau com Leite – 22h

– Leonardo – 00h

– Márcia Fellipe – 02h

Sábado, dia 22:

– Eric Land – 20h

– Santana O Cantador – 22h

– Xand Avião – 00h

– Kevin Jonny – 02h

Domingo, dia 23

– Mastruz com Leite – 20h

– Amado Batista – 22h

– Bruno e Marrone – 00h

– Zé Vaqueiro – 02h

Segunda, dia 24:

– Luiz Caldas – 19h

– Mari e Rayane – 21h

– Adelmário Coelho – 23h

– Zé Neto e Cristiano – 01h

– Mari Fernandez – 03h

