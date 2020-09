Prefeitura de Jaguaquara retira barreira sanitária da entrada da cidade

A Prefeitura de Jaguaquara, no Vale do Jiquiriçá, decidiu extinguir, na terça-feira (22), as barreiras sanitárias implantadas ás margens das BR-116 e 420, no distrito Stela e na entrada da sede, onde era feita a triagem de quem entrava no município.

O trabalho de monitoramento da entrada de pessoas oriundas de outras regiões era feito desde abril por servidores contratados pela gestão municipal e esses trabalhadores não estão mais atuando nos locais.

Não há nenhum comunicado sobre a extinção das barreiras, mas acredita-se que seja pela redução de casos do coronavírus. Conforme os últimos boletins epidemiológicos emitidos pela Secretaria Municipal de Saúde, os casos de covid-19 em Jaguaquara caíram mais de 50% nas últimas semanas.

Contudo, o número de casos confirmados até esta quarta-feira é de 2.315. Destes, 2.068 encontra-se recuperados e 230 estão ativos. O número de óbitos desde o início da pandemia é de 17. Informações e Foto: Blog Marcos Frahm

