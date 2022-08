Prefeitura de Jequié abre inscrições para II Torneio de Pesca Esportiva

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Esporte e Lazer, vai realizar o II Torneio de Pesca Esportiva, no lago da Barragem da Pedra. O evento deverá reunir competidores de diversos municípios. O evento é dividido em três modalidades: Barranco, Caiaque e Barco. Ganha aquele que apresentar a aferição correta e somar pontos com o tamanho de cada peixe pescado, que depois são devolvidos ao seu habitat.

A inscrição, com limite de 250 participantes, pode ser feita, a partir desta segunda-feira, 1º, até o dia 2 de setembro, através dos links disponibilizado no final desta matéria ou no site da Prefeitura de Jequié, www.jequie.ba.gov.br, clicar no banner do Torneio e preencher a ficha, que é encaminhada diretamente para a Secretaria de Esporte e Lazer. Os interessados poderão, também, comparecer na sede da Secretaria de Esporte e Lazer, localizada na Avenida Exupério Miranda, S/N, área administrativa do Estádio Waldomiro Borges, Mandacaru, e levar consigo os documentos pessoais, licenças e registros das embarcações para preenchimento da inscrição. Informações: SECOM/PMJ

Comentários no Facebook:

Comentários