Prefeitura de Jequié abre licitação para concessão do transporte público

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Serviços Públicos, publicou ontem segunda-feira, 30, o edital do processo licitatório para concessão do transporte público coletivo.

A concessão envolve a prestação do serviço de transporte coletivo público de passageiros por ônibus do município, de forma a atender aos anseios de deslocamento da população com transparência, regularidade, continuidade, eficiência, segurança, conforto, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação, modicidade das tarifas, defesa do meio ambiente e do patrimônio arquitetônico e paisagístico, respeito às diretrizes de uso do solo e de pleno respeito aos direitos dos usuários.

A abertura do processo licitatório, que tem como critério de avaliação das propostas a de melhor técnica com preço de tarifa fixado no Edital, possibilita que as empresas interessadas apresentem suas propostas para a execução do serviço. A sessão pública para a apresentação dos valores está prevista para o dia 19 de dezembro, às 9h30 horas, na Comissão Permanente de Licitação, situada no auditório da sede provisória da Prefeitura, na Avenida Ulisses Coelho Lima, bairro KM 3, para receber e iniciar a abertura dos envelopes referentes à Concorrência nº 011/2023.

Confira a íntegra do Edital de Concorrência Nº 011/2023 Processo Administrativo Nº 396/2023:

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 011-2023 – TRANSPORTE COLETIVO

