Prefeitura de Jequié abre vagas para cursos gratuitos do programa Desenvolve Jequié

Com o objetivo de disponibilizar capacitação à população e, com isso, abrir novas oportunidades no mercado de trabalho, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, inicia nova etapa dos cursos gratuitos do programa Desenvolve Jequié, que já formou e profissionalizou centenas de pessoas, gerando emprego e renda.

Desta vez, os cursos gratuitos ofertados serão o de Manicure; Ovos de Páscoa; e o de Cabeleireiro. Para participar os interessados devem ter a partir de 17 anos, Ensino Fundamental completo ou cursando e os documentos necessários são: Xerox da RG, da CPF, comprovante de endereço e comprovante de matrícula ou atestado. O local de inscrição é na Central de Cursos, na sede da gestão de Políticas Públicas da Secretaria de Desenvolvimento Social, localizada na Praça Arthur Alves, no Centro, próximo ao Centro de Abastecimento Vicente Grilo (CEAVIG), no horário das 8h às 12h e das 14h às 17h, de segunda a sexta-feira. Informações e Foto: SECOM/PMJ

