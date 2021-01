Prefeitura de Jequié abrirá edital para eleição de diretores das escolas municipais

Por iniciativa da Prefeitura de Jequié, aconteceu, na tarde desta segunda-feira, 11, no gabinete da Secretaria Municipal de Educação, no bairro Joaquim Romão, uma reunião para discussão e elaboração do Edital de convocação para eleição de diretores pro tempore. Estiveram presentes a professora Elvia Sampaio; a diretora geral do Núcleo Territorial de Educação (NTE 22), Thaisa de Farias Pereira; o assessor da Secretaria de Governo, Marlon Pereira Santos; a vereadora Maria Aparecida Souza Santos, Professora Cida; a vice-diretora da APLB-Sindicato, Ângela Menezes; e a equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação.

A proposta simboliza um avanço para o setor educacional do município e dispõe sobre a eleição direta para diretores das escolas públicas do Sistema Municipal de Ensino que, quando for efetivada, vai instituir uma gestão democrática nestes espaços e a participação no processo eleitoral será assegurada aos profissionais interessados em candidatar-se à respectiva função, desde que sejam professores efetivos do quadro municipal. Informações: SECOM/PMJ

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários